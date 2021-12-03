Глава NASA надеется, что НЛО – это все же корабли инопланетян, а не что-то другое

Бывший американский астронавт Билл Нельсон, который занимает должность администратора Национального аэрокосмического агентства (NASA) Соединенных Штатов Америки с мая этого года, допустил, что неопознанные летающие объекты, которые то и дело фиксируют в небе земляне, могут быть космическими кораблями представителей высокоразвитых инопланетных цивилизаций.

Нельсон, при этом, выразил надежду на то, что НЛО над США — это не результат развития военных технологий России или Китая.

Как отметил глава NASA, неопознанные воздушные феномены часто наблюдаются американскими военными пилотами, которые не привыкли верить во что-то без реальных подтверждений. Поведение НЛО позволяет констатировать, что на Земле нет технологий, которые могли бы стать основой таких летательных аппаратов.

– Мы не знаем, что это, но я очень надеюсь, что это не секретные военные технологии стран, которые являются геополитическими соперниками Соединенных Штатов. Нельзя отрицать, что НЛО, которые мы наблюдаем, могут быть космическими кораблями инопланетян, — заявил Билл Нельсон.

Администратор NASA добавил, что Вселенная так велика и многообразна, что можно не сомневаться в том, что в ней существует и другая разумная жизнь кроме человечества. Соответственно, контакт с этой жизнью вполне реален.