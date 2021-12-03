Пользовательница TikTok утверждает, что ее яйцеклетки похитили инопланетяне

Пользовательница TikTok @sheerarejoice заявила, что ее яйцеклетки похитили инопланетяне, и выразила готовность предъявить доказательства встречи с неземными существами.

Шира Люмира Реджоис сказала, что инопланетяне якобы прилетали в ее дом три года назад. Женщина утверждает, что все началось в 2018 году после того, как у нее произошел случай сонного паралича, когда она пыталась уснуть, лежа на диване.

– Я как будто застыла, и мое тело не могло двигаться. Я посмотрела на дверь, она открылась. В проеме показалась фигура человека, похожая на голограмму, — сказала она.

Реджоис заявила, что ей удалили яйцеклетки, но описала процесс как «чистое счастье».

– Этот парень сказал мне, что у меня три ребенка-гибрида, так как у меня забрали три яйцеклетки, — отметила она. Женщина утверждает, что у нее остался рубец на яичниках от удаления яйцеклетки, видимый при ультразвуковом обследовании. По ее словам, она готова продемонстрировать его всем желающим, чтобы доказать факт контакта с инопланетянами.

После встречи с представителями инопланетной цивилизации женщина отказалась от алкоголя, курения и кофеина. Она начала проводить много времени на природе, и ее тело стало оздоравливаться.

– В конце концов, я сменила имя, — так разительны были произошедшие со мной изменения, — подчеркнула пользовательница TikTok.

В подписи к видео она отметила: «И да, я никогда не удаляла яйцеклетки сознательно».

Кроме того, Реджоис опубликовала еще четыре записи, на которых подробно рассказала о контакте.

– Верите мне или нет, но знайте, что не все живут в научной реальности, некоторые люди следуют по духовному пути, и некоторый опыт по-настоящему меняет жизни, — заключила она.

Пост женщины набрал четыре миллиона просмотров и более 265 тысяч лайков. Многие пользователи не поверили ее рассказу. Один из них написал: «Количество людей, которые защищают ее и верят словам, поражает». Но некоторые комментаторы поддержали ее. «Я верю тебе, девочка. Кого волнует, что говорят другие люди. Это твоя жизнь», — отметил другой. Еще один пользователь просто добавил: «Я на сто процентов верю тебе».