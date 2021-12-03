Литва, Польша и Украина договорились сообща противодействовать России

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ужесточить санкции против России, сообщила пресс-служба литовского лидера.

Науседа, Дуда и Зеленский провели онлайн-переговоры, по итогам которых приняли документ с призывом к санкциям за «агрессию в отношении Украины». Москву призвали к «деэскалации путем отвода войск от украинской границы». Кроме того, Вильнюс, Варшава и Киев выразили озабоченность по поводу газопровода «Северный поток – 2». Они объявили о намерении сообща противодействовать России, которая якобы использует энергетику в качестве средства геополитического влияния. Литва, Польша и Украина выразили готговность противиться монополизации газового рынка Европы. Переговоры были приурочены к 30-летию официального признания Вильнюсом и Варшавой независимости Украины, передает ТАСС.

Напомним, в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2». Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными. Позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях.