 

РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ

03.12.2021, 7:22, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев сообщил, что Минздрав РФ «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.

В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.



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