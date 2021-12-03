FAZ – за спиной у Парижа — в борьбе с миграцией глава МВД Великобритании ищет помощи на континенте

На фоне обострения отношений с Францией министр внутренних дел Великобритании Прити Пател отправилась в Европу, чтобы заручиться поддержкой в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш, пишет Frankfurter Allgemeine. По информации британских СМИ, она планирует провести переговоры в Риме, Брюсселе и Берлине, а также созвать специальный саммит министров внутренних дел G7. Как отмечает издание, «неугомонность» Пател вызвана недовольством британцев собственным правительством — после выхода из ЕС, вопреки обещаниям сторонников брексита, масштабы миграции лишь увеличились.



Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател прибыла в ЕС, чтобы заручиться поддержкой в ​​борьбе с контрабандистами и незаконным пересечением пролива Ла-Манш. Об этом сообщают британские СМИ, однако подтверждения из ведомства пока не поступало. По данным источников, в её планах значатся Рим и Брюссель и, возможно, Берлин, где из-за процесса передачи власти ещё не совсем ясно, с кем именно она планирует встретиться. Утверждается, что Пател рассматривает возможность созыва специального саммита министров внутренних дел G7, хотя на первый взгляд непонятно, как Япония, США или Канада могут помочь Великобритании в Ла-Манше. Один из сотрудников Министерства внутренних дел назвал министра «безголовым цыплёнком», который летит «к любому, кто хочет с ней поговорить», пишет Frankfurter Allgemeine.

Её «неугомонность», вероятно, вызвана тем, что Франция отозвала приглашение Пател на встречу министров внутренних дел ЕС, посвящённую миграционному кризису. При этом Париж согласился вступить в переговоры, но не на основе предложений Великобритании, которые предусматривают совместное патрулирование побережья Ла-Манша, более широкое использование оборудования для наблюдения, например дронов, и — что сильнее всего возмутило Париж — переговоры по соглашению о реадмиссии мигрантов.

Хотя неясно, чего именно Пател хочет достичь своей поездкой на континент, новые планы по снижению масштабов миграции через Ла-Манш обсуждаются в Лондоне почти ежедневно. Это отражает растущее недовольство правительством. Согласно последнему опросу, лишь 7% британцев довольны его миграционной политикой. Рейтинг одобрения Пател также значительно упал. Отовсюду ей напоминают, что пограничный контроль провозглашался одним из преимуществ брексита. Но с тех пор, как в январе Великобритания окончательно вышла из ЕС, Ла-Манш пересекли более 25 тыс. мигрантов — в три раза больше, чем в прошлом году. И, по словам Пател, «70 процентов из них — экономические мигранты мужского пола».

Вот уже несколько месяцев Министерство внутренних дел Великобритании изучает «австралийское решение», то есть перенос процедур предоставления убежища в другую страну, в случае Австралии — в Папуа — Новую Гвинею. Но пока правительство не смогло представить план действий. То же самое относится и к заявлению Пател о том, что Великобритания будет «безопасно и легально» сбивать с курса лодки с мигрантами и отбрасывать их обратно в воды Франции. Инициатива не оказала планируемого сдерживающего эффекта, поскольку на практике оказалась слишком опасной и, следовательно, нарушала международное право. Кроме того, правозащитные организации теперь грозят Великобритании судебными исками.

Помимо этого, с июля в парламенте находится законопроект «О гражданстве и границах», который, по мнению правительства, преследует три цели. Во-первых, закон призван «сделать систему более справедливой и эффективной и поддержать тех, кто действительно нуждается в убежище». Во-вторых, он поможет «предотвратить незаконный въезд, сломать модель преступного бизнеса, основанного на контрабанде людей, и спасти жизни». Третья цель — «депортировать тех, кто не имеет права здесь находиться».

Криминализация миграции по «нелегальным маршрутам» вызывает особые споры. Это означает, что мигранты, пересекающие канал, не будут иметь полного права на подачу заявления о предоставлении убежища. Даже если бы этот пункт прошёл через все парламентские препятствия, проблема депортации лиц, которым было отказано в убежище, всё ещё не была бы решена. Их число постоянно снижалось: с более чем 10 663 в 2010 году до 1149 в прошлом году. Последний раз эта тенденция вызвала громкие дискуссии в ноябре этого года после того, как искатель убежища, получивший отказ семь лет назад, устроил взрыв бомбы в Ливерпуле.

Поправка к «Закону о правах человека» — включение Европейской конвенции о защите прав человека в британское право — призвана исправить ситуацию. Во вторник министр юстиции Доминик Рааб связал «львиную долю» судебных разбирательств по постановлениям о депортации со статьёй 8 Европейской конвенции, гарантирующей право на уважение семейной жизни. Рааб объявил, что эта статья, «слишком щедро» толкуемая судьями, будет сужена. Однако, по его словам, Великобритания не планирует выходить из конвенции, передаёт Frankfurter Allgemeine.