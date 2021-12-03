Сын Лукашенко попал под санкции США
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Согласно данным, появившемся на официальном сайте министерства финансов США, Вашингтон ввел санкции против сына президента Белоруссии Дмитрия Лукашенко. Он является председателем центрального комитета совета “Президентского спортивного клуба” и членом Национального олимпийского комитета республики.
Ограничения касаются и некоторых сотрудников белорусского МВД: начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
Андрея Паршина и заместителя главы министерства Дмитрия Корзюка. В списке числится и Денис Чемоданов – супруг пресс-секретаря ведомства.
Под санкции также попали начальник белорусского госпограничного комитета Анатолий Лапо и его заместители Игорь Буткевич, Сергей Новиков и Игорь Печень. Среди компаний, против которых ввели ограничения, упоминаются “Электромеханический завод АГАТ”, “Белтехэкспорт”, “Славкалий”, “ТрансАвиаЭкспорт”, “Центркурорт”.
Также Вашингтон запретил гражданам США совершать операции с “новыми долговыми обязательствами”, имеющие срок погашения более трех месяцев и выпущенные со 2 декабря 2021 года.
Ранее сопредседатель немецкой партии “Союз 90/Зеленые” Анналена Бербок призвала к новым санкциям против Белоруссии. Она считает, что необходимо продолжить оказывать давление на Александра Лукашенко.
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