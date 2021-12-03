 

Белоруссия стала врагом Украины из-за слов Лукашенко о Крыме

03.12.2021, 7:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно Александр Лукашенко сообщил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. Белорусский лидер отметил, что этот визит будет означать признание полуострова российским. Дата поездки зависит от графика президента РФ, дал понять Батька.

Заявив о готовности посетить Крым, белорусский политик “сжег мосты” между Киевом и Минском. Так сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью латвийскому порталу. По словам дипломата, Лукашенко сделал Белоруссию врагом Украины. Возмущенный министр иностранных дел Незалежной не стал выбирать выражения и назвал белорусского лидера диктатором.

Также Кулеба сообщил, что в Киеве не исключают возможности вторжения вооруженных сил Белоруссии на территорию Украины, несмотря на отсутствие предпосылок. Дипломат уверен: заявления Минска непосредственно связаны с внешней политикой Москвы.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба снова заявил о стягивании российских войск к украинским границам, несмотря на то, что Кремль неоднократно опровергал эту информацию. О возможном военном вторжении говорят и на Западе. Кстати, бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что Украина понесет поражение в случае полномасштабного конфликта с Россией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Джо Байден дал старт работе пасеки в Техасе

10.04 / Возвращение Миры Тэрада из США на родину снова отложила американская бюрократия

06.10 / Сотни собак в российских приютах стали жертвами массового отравления

25.06 / В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

23.12 / Далеко ли до конца иглы?

31.01 / Мнение: Защитники

20.10 / В сети не могут подсчитать котиков: на фото все видят только троих, но их четыре

18.12 / Сделано заявление об эффективности российской вакцины от ВИЧ

10.07 / Мнение: Неучтенные хакеры

29.04 / Мнение: Отключение России от SWIFT – это план «Б» по Донбассу (Леонид Кравчук).

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика