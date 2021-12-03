«Не надо радужных перспектив, отдайте деньги»

Петербургским метростроителям после акции у Смольного вновь пообещали погасить долги по зарплате— «до конца года».

Метростроевцы собрались у Смольного на ежегодной акции с требованием погасить долги по зарплате. Февраль 2019 года. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Проблема не нова: как были у «Метростроя» долги по зарплате перед рабочими с 2018 года, так и остались, — сказал в интервью «Новой» бригадир проходчиков Ринат Галиев. — Мне лично предприятие задолжало с 2019 года около 270 тысяч рублей — это недополученные зарплата, премия, отпускные, расчетные. У многих ребят долги тянутся с 2018–2019 годов и доросли до 250–300 тысяч рублей. Есть и такие штучные специалисты, которым контора по полмиллиона должна.

Как рассказывала «Новая», после банкротства в августе 2021 года ОАО «Метрострой» более трех тысяч его работников в сентябре–ноябре были переоформлены на работу в новую структуру — АО «Метрострой Северной столицы». При этом вопрос задолженности по зарплатам обанкротившейся компании не был урегулирован. Вопреки всем нормам российского трудового права людей уволили, не расплатившись с ними.

Требовать свои кровные утром 29 ноября к Смольному вышли около 100 рабочих «Метростроя». В группе метростроителей в соцсети «ВКонтакте» недовольных в разы больше. «Власти недооценивают масштаб проблемы именно потому, что к правительству города выходят не все, только — малая часть, всегда есть тихони, желающие отсидеться за нашими спинами. Но когда прижмет окончательно, спохватятся и они. Лишь бы не было поздно», — пишут наиболее активные пользователи сети.

Всего, по подсчетам работников «Метростроя», за последние три-четыре года полностью не получили заработанное примерно 3500 человек, долг перед ними в общей сложности составляет 550–600 млн рублей. Смольный сегодня называет другую сумму — 332 млн рублей, но это — без учета налогов. К тому же рабочие убеждены, что либо чиновники, либо работодатели, либо и те и другие вместе намеренно занижают размер задолженности.

С 2018 года метростроевцы ежегодно протестуют из-за невыплаченной зарплаты: у Смольного, у офиса предприятия, на строительных площадках и т.д. Опыт у них есть. И он им подсказывает: выход на улицу 20–30 человек ничего не даст, даже СМИ не заметят.

— А когда нас много и мы заявляем о себе громко, то хотя бы что-то начинает меняться, — объясняет рабочий «Метростроя» Андрей Музалевский. — Так было в декабре 2019 года: утром мы штурмовали Смольный, к нам вышли и с нами поговорили чиновники, затем на место приехал тогдашний директор «Метростроя» Николай Александров, и уже вечером того же дня на наши банковские карточки упали деньги.

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29 ноября метростроители два часа промерзли у здания городской администрации. Они до последнего надеялись, что к ним выйдет кто-то из членов петербургского правительства, желательно — из транспортного блока. Рабочие ждали четкого ответа на вопрос: когда ждать погашения долгов по зарплате и есть ли вообще основания рассчитывать на это? Но никто к людям не вышел. Нескольким метростроителям разрешили пройти в приемную городского правительства и оставить заявления на встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым.

— Нам сообщили, что заявления в ближайшие дни рассмотрят. В каком формате состоится встреча и будет ли она в принципе, решит Соколов. С нами обещали связаться, — сказал «Новой» Ринат Галиев.

В то же самое время, когда строители петербургской подземки дежурили у Смольного, глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин встречался с представителями трудового коллектива «Метростроя» и «Метростроя Северной столицы», а также с конкурсным управляющим обанкротившейся компании в офисе на Загородном проспекте. Это разнонаправленное движение как нельзя лучше демонстрирует, насколько по-разному видят сегодняшнюю ситуацию власти, бизнес и народ.

Признанный банкротом «Метрострой» 27 декабря будет ликвидирован. Люди, которые на протяжении трех-четырех лет не могли добиться выплаты долгов, очень мало верят в то, что получат деньги от ликвидированного предприятия.

В КРТИ, напротив, дают почти фантастические обещания: отдать рабочим все, что должен банкрот, в течение ближайшего месяца.

— Мы планируем до конца года обеспечить платежи в сторону «Метростроя» от «Метростроя Северной столицы» (МССС) за аренду площадей и оборудования, которые позволят конкурсному управляющему выплатить оставшуюся задолженность по заработной плате, — пояснил журналистам Андрей Левакин после встречи на Загородном. — Конкурсный управляющий Светлана Судья уже заявила, что задолженность по зарплате для нее — приоритетная по очередности платежей. Предполагается, что «Метрострой Северной столицы» заплатит за аренду оборудования «Метростроя» вперед — за срок до двух лет. Перечисленная сумма будет больше, чем долги по зарплатам, и это позволит в рамках банкротного дела выплатить и их, и налоги.

Левакин не сомневается, что решить вопрос реально до конца года. Кроме того, отметил чиновник, правительство Петербурга (владелец 65% акций МССС) намерено в ноябре сделать взнос в уставный капитал «Метростроя Северной столицы» в размере 7,1 млрд рублей на покупку оборудования (в том числе — и у старого «Метростроя»), эта сумма была заложена при корректировке бюджета на текущий год. ВТБ (владелец 35% акций МССС) в соответствии с долями внесет 3,8 млрд, но уже в следующем году.

Метростроевцы очень сдержанно относятся к радужным перспективам, которые им рисуют обитатели Смольного. «Метрострой Северной столицы» уже больше месяца арендует производственные мощности и оборудование предшественника, но сумма задолженности перед сотрудниками от этого пока никак не сократилась.

— Таких «рисунков» счастливого завтра у нас уже коллекция, — иронизирует Ринат Галиев.

— Не надо больше. Достаточно уведомления на телефон: «На ваш счет поступила…» и сумма долга.

— Если мы сейчас не достигнем результата, то будем действовать дальше, выше и уже бескомпромиссно — это точно, — предупредил Андрей Музалевский.

11 января 2022 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит ходатайство о назначении конкурсному управляющему «Метростроя» Светлане Судье ежемесячной зарплаты в размере 500 тысяч рублей. В своем ходатайстве Светлана Судья ссылается на зарплаты прежних штатных руководителей компании, ежемесячно зарабатывавших сотни тысяч. Так, по данным конкурсного управляющего, заработная плата врио генерального директора «Метростроя» составляла 310 500 рублей в месяц, шестеро его заместителей зарабатывали в совокупности 1 290 000 рублей ежемесячно, то есть примерно по 215 000 рублей в месяц каждый. По мнению Судьи, которое поддержало собрание кредиторов компании, конкурсный управляющий принимает на себя полномочия руководства компанией-банкротом и имеет право на сопоставимое вознаграждение.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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