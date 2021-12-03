Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.

«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении РФ присутствует у всех стран НАТО.

«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.

Ранее встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.