Итальянец явился на прививку от COVID-19 с «силиконовой рукой»

В городе Биелла (Пьемонт, Италия) местный житель хотел обмануть сотрудников центра вакцинации от коронавируса силиконовой накладкой на плече, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в четверг вечером. 50-летний мужчина в явился на прививку с силиконовой накладкой на плече. Цвет и структура материала походили на настоящую кожу, но медсестра заметила обман и попросила итальянца обнажить руку. Тот в ответ попытался убедить медсестру закрыть глаза на его трюк, передает РИА «Новости» со ссылкой на la Stampa.

Президент региона Альберто Чирио и региональный министр по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди заявили, что «история на грани смешной», но проступок мужчины является «очень серьезным» и «неприемлемым перед лицом жертвы, которую пандемия заставляет все общество платить человеческими жизнями, а также социальными и экономическими затратами». Местное управление здравоохранения сообщит о данном случае в прокуратуру.

Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L’essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.