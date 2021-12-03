 

Итальянец явился на прививку от COVID-19 с «силиконовой рукой»

03.12.2021, 6:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В городе Биелла (Пьемонт, Италия) местный житель хотел обмануть сотрудников центра вакцинации от коронавируса силиконовой накладкой на плече, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в четверг вечером. 50-летний мужчина в явился на прививку с силиконовой накладкой на плече. Цвет и структура материала походили на настоящую кожу, но медсестра заметила обман и попросила итальянца обнажить руку. Тот в ответ попытался убедить медсестру закрыть глаза на его трюк, передает РИА «Новости» со ссылкой на la Stampa.

Президент региона Альберто Чирио и региональный министр по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди заявили, что «история на грани смешной», но проступок мужчины является «очень серьезным» и «неприемлемым перед лицом жертвы, которую пандемия заставляет все общество платить человеческими жизнями, а также социальными и экономическими затратами». Местное управление здравоохранения сообщит о данном случае в прокуратуру.

Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L’essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В созвездии Альфа Центавра обнаружена планета, похожая на Землю

09.09 / Индийский зонд «Чандраян-2» нашел следы американских астронавтов на Луне

24.07 / Путин поздравил победивших на олимпиаде по физике школьников

19.05 / Хуснуллин назвал сроки расселения аварийного жилья в основных регионах

07.11 / В Киеве горел торговый центр “Интервал-Плаза”

23.07 / Мировые рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику

11.10 / Армения опровергла обстрелы города Гянджа в Азербайджане

31.10 / В ЦИК рассказали о явке на довыборах в Раду в Черкасской и Херсонской областях

21.07 / В Instagram появилась функция, при помощи которой можно ограничить демонстрацию неприемлемого контента

10.08 / США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика