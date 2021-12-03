 

Замена слова «матери» на выражение «постродовые люди» вызвала скандал в Британии

03.12.2021, 6:28, Новости дня
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Британская королевская ассоциация акушерок RCM (профсоюз акушерок Великобритании) принесла извинения за то, что в новом руководстве для больниц вместо слов «женщины» и «матери» использовала сочетание «постродовые люди».

Такое выражение было, в частности, использовано в рекомендации ассоциации относительно сна новорожденных вместе с матерью: «Постродовые люди в больницах должны иметь легкий доступ к системе вызова (медиков)». Кроме того, в рекомендациях используются слова «родители», «партнеры», «семья», но нет ни «женщин», ни «матерей», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

На RCM в соцсетях обрушился шквал критики, так что спустя день ассоциация убрала рекомендацию с сайта «до того момента, пока не пересмотрит и не исправит эту оплошность». RCM извинилась и заявила, что «это был огромный недосмотр». Ассоциация заверила, что «привержена тому, чтобы гарантировать, что женщины никогда не исключаются из контекста беременности и родов». 

В 2018 году министерство здравоохранения Великобритании выпустило буклет, где заявило, что плановые проверки на рак груди и шейки матки для трансгендеров отменяются. Причина подобного решения – боязнь оскорбить чувства людей с нетрадиционной половой идентификацией. В 2017 году Британская медицинская ассоциация рекомендовала изъять из употребления термин «будущие матери» (expectant mothers) и заменить его на формулировку «беременные люди» (pregnant people).



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