 

Чтобы праздник состоялся — Санта-Клаусы в Лондоне сели за парты

03.12.2021, 6:22, Новости дня
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В преддверии Рождества в Лондоне Санта-Клаусы снова сели за школьные парты для совершенствования своих навыков. Как передаёт NTD, они ежегодно учатся, как правильно смеяться и на какую сторону носить кисточку с помпоном. Некоторым приходится овладевать и техническими знаниями, поскольку из-за пандемии теперь многие предпочитают общаться по видеосвязи.

Как правильно смеяться и на какую сторону носить кисточку с помпоном — Санта-Клаусы снова сели за школьные парты в Лондоне, чтобы обсудить важные детали. Здесь они ежегодно учатся и совершенствуют свои навыки.

Хороший Санта должен знать поздравления на нескольких языках и уметь отвечать на вопросы детей о Рождестве. В прошлом году пришлось овладеть и техническими знаниями. Из-за пандемии теперь многие предпочитают общаться по видеосвязи.

Некоторым детям так даже интереснее.

САНТА-КЛАУС: Дети показывали, куда хотели бы отвезти Санту с подарками, рассказывали о школе или пели песню. Некоторые показывали свои подарки на день рождения или делились тем, что произошло за год. Это было очень увлекательно.

В этом году доброго дедушку снова можно пригласить домой либо самим к нему наведаться. Санта принимает гостей в специальной комнате. Она обставлена так, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию.

МЭТТ ГРИСТ, директор «Министерства веселья»: Мы так размещаем подарки, ёлку и всё остальное, чтобы дистанция сохранялась естественным образом. При этом всем удобно. Люди не тревожатся, но и волшебство праздника тоже не утрачено.

Компания «Министерство веселья», при которой работает школа Санта-Клаусов, получила уже много заявок. Нагрузка будет большой.

МЭТТ ГРИСТ: В этом году у нас прибавилось около 30 новых Санта-Клаусов. Сантам придётся иногда выполнять по несколько заказов за день. Они будут выступать на публике или общаться с детьми лично, а потом, вернувшись домой, будут проводить трансляцию с Северного полюса, правда, не вставая с дивана.

Рождество уже не за горами, поэтому детям напоминают о списке желаний.

САНТА-КЛАУС: И не забудьте отправить его Санта-Клаусу на Северный полюс.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2021 года.



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