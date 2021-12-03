Непривитым бойцам Нацгвардии США не будут платить жалование

Отказавшимся от вакцинации бойцам Нацгвардии США не будут платить зарплату, пишет The Washington Times, ссылаясь на внутреннее постановление Пентагона. В Минобороны США подчеркнули, что вакцинация является основой здоровья и готовности войск.



Reuters

Бойцы Национальной гвардии США, отказавшиеся сделать вакцину от коронавируса, не будут получать зарплату и будут отстранены от тренировок и ведения службы, пишет The Washington Times, ссылаясь на внутреннее постановление главы Минобороны США Ллойда Остина.

«Вакцинация крайне важна для здоровья и готовности войск», — отметил Остин. В его постановлении говорится о том, что «никакие финансовые средства Минобороны США не могут быть выделены в качестве платежей за службу бойцам Национальной гвардии, не соблюдающим предписания Минобороны США по вакцинации». Кроме того, там отмечается, что непривитые бойцы не допускаются до тренировок, учений и несения службы.

Как отмечает издание, постановление появилось на следующий день после того, как Остин отклонил просьбу губернатора Оклахомы Кевина Ститта, заключавшуюся в освобождении бойцов Нацгвардии Оклахомы от обязательной вакцинации. По словам Ститта, обязательная вакцинация нарушает личные свободы многих граждан штата.