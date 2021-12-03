 

Непривитым бойцам Нацгвардии США не будут платить жалование

03.12.2021, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отказавшимся от вакцинации бойцам Нацгвардии США не будут платить зарплату, пишет The Washington Times, ссылаясь на внутреннее постановление Пентагона. В Минобороны США подчеркнули, что вакцинация является основой здоровья и готовности войск.


Reuters

Бойцы Национальной гвардии США, отказавшиеся сделать вакцину от коронавируса, не будут получать зарплату и будут отстранены от тренировок и ведения службы, пишет The Washington Times, ссылаясь на внутреннее постановление главы Минобороны США Ллойда Остина.

«Вакцинация крайне важна для здоровья и готовности войск», — отметил Остин. В его постановлении говорится о том, что «никакие финансовые средства Минобороны США не могут быть выделены в качестве платежей за службу бойцам Национальной гвардии, не соблюдающим предписания Минобороны США по вакцинации». Кроме того, там отмечается, что непривитые бойцы не допускаются до тренировок, учений и несения службы.

Как отмечает издание, постановление появилось на следующий день после того, как Остин отклонил просьбу губернатора Оклахомы Кевина Ститта, заключавшуюся в освобождении бойцов Нацгвардии Оклахомы от обязательной вакцинации. По словам Ститта, обязательная вакцинация нарушает личные свободы многих граждан штата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / “Превратили банальную процедуру в издевательство на грани садизма”. В МИД РФ прокомментировали решение США отнести россиян к “бездомным нациям”

19.11 / Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере

22.11 / Циклон нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморье

17.06 / Рэпер Face о сыне Порошенко: Он так прыгал, скакал… Я даже не знал, что это он. Просто вижу – чувак месится, жесткий фанат. Я его на сцену поднял

06.05 / Температура Земли достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

06.12 / Гражданка США обжаловала аннулирование вида на жительство в России

25.11 / Спецслужбы Польши задержали гражданина республики по делу о шпионаже в пользу России

30.07 / Иран получил партию российской вакцины «Спутник V»

17.07 / Дипломаты США оказались в числе заболевших коронавирусом в Камбодже

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика