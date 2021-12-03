«Теперь все сидим и головы опустили»

Путин провел совещание после трагедии в Кузбассе. Главное.



2 декабря 2021. Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса. Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин провел совещание с членами кабмина, главой Генпрокуратуры и представителями угольной промышленности и обсудил последствия трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. 25 ноября в результате взрыва и пожара на глубине 250 метров погиб 51 человек — шахтеры и горноспасатели.

«Новая газета» кратко рассказывает об основных тезисах совещания президента с силовиками и концерном «СДС-уголь», владеющим шахтой «Листвяжная».

В начале совещания президент выразил соболезнования семьям погибших и напомнил, что ответственность за жизнь тех, кто работает в угольной промышленности непосредственно лежит на руководстве и организаторах производства.

«Сейчас под землей находится 38 тел [к вечеру 2 декабря — 35 тел], — первым в ходе заседания начал отчитываться губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — Будем все работать на шахте, пока не поднимем тело последнего шахтера». По его словам, банки начали погашать кредиты семей погибших, а правительство региона уже выплатило компенсации родственникам. «Напряжение потихоньку уходит», — заключил он.

Путин попросил Цивилева отдельно рассматривать каждую просьбу семей пострадавших и избегать излишних бюрократических проволочек, а затем перешел к разбору действий собственников угольных предприятий.

«Тех, что в погоне за прибылью игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску. […] Недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь и здоровье должны быть защищены», — напомнил он и предложил проанализировать меры, которые были приняты после трагедии на шахте «Распадская» в 2010 году.

Путин отметил, что поставленные тогда им задачи не были выполнены должным образом.

«Совершенно очевидно, есть вопросы по поводу качества исполнения и вообще исполнения этих поручений», — пояснил он.

На упреки главы государства ответил глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев. Они заявили, что готовы взять ответственность за случившееся на «Листвяжной», а также извинились за случившееся — перед Путиным.

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«Хочу принести свои извинения, склонить голову, готов понести все наказания», — сказал Алексеев.

Путин ответил молчанием.

«Прокуратура и Следственный комитет дадут правовую оценку действий всех должностных лиц. Я услышал», — заключил он после паузы.

«Михаил Юрьевич [Федяев], а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — поинтересовался он.

По словам Путина, в предварительном отчете СК говорится, что на «Листвяжной» пытались скрыть уровень чрезмерной загазованности.

«Фальсифицировались эти данные, ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и головы опустили», — добавил он.

Федяев связал случившееся на «Листвяжной» с человеческим фактором.

«Мы не экономили на средствах безопасности и защиты — настаивал Федяев, — Оборудование покупалось новое, на шахте существует, ну, как я считал, что существовал трехэтапный контроль [за газовой обстановкой]. Я готов понести любую ответственность, людей сейчас не вернуть. Все это очень больно и страшно, поэтому я больше ничего не могу сказать».

О сокрытии уровня загазованности говорил и генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, на предприятии скрывали показания приборов контроля.

«Гладко на шахте все было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках. Сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты», — рассказал он.

Министр труда Антон Котяков, доложивший о системе оплаты труда горняков, также вызвал недовольство Путина.

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен», — пояснил президент.

Путин поднял вопрос о системе начисления зарплаты шахтерам, при которой 30% их дохода зависит от выработки.

«Это создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно! И они рискуют. Нужно повышать роль профсоюзов. Нечего этого бояться!» — подчеркнул он.

Александра Новикова, старший корреспондент

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P.S.

Угольная шахта «Листвяжная» находится в городе Белове, расположенном в 120 километрах от Кемерово. Утром 25 ноября на глубине 250 метров произошел взрыв и пожар, в результате погиб 51 человек, среди них — 46 горняков и пять спасателей.

На сегодняшний день сотрудники МЧС достали из-под земли тела 18 погибших, из-за «газовой обстановки» спасателям приходилось останавливать работы. Еще 99 пострадали — предварительно, они отравились продуктами горения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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