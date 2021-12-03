Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области

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03.12.2021, 5:34, Новости дня
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Ведется проверка в связи с побегом заключенного из исправительной колонии в Самарской области, информирует СУСК по региону.

УФСИН по региону сообщило, что в четверг «из исправительной колонии № 6 с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович». Гайфутдинов был осужден по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Его приговорили к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В самой колонии обстановка контролируемая, сообщило УФСИН.

Как сообщили в СК, следователи начали «доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК (халатность)». Прокуратура Самарской области также организовала проверку, передает РИА «Новости».

Также в четверг заключенный сбежал из психиатрической больницы в Московской области. Александр Кутузов был направлен на принудительное лечение за особо тяжкое преступление. Источник сообщал, что Кутузов проходил лечение после совершения убийства.



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