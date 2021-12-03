 

Неонациста Тесака собрались судить посмертно

03.12.2021, 5:34, Новости дня
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Семья неонациста Максима Марцинкевича (Тесак) отказалась подписать согласие о прекращении уголовного дела против него по нереабилитирующим основаниям, сообщил адвокат семьи Алексей Михальчик.

Михальчик со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что открыто уголовное дело по явкам Марцинкевича с повинной, «в СИЗО находится несколько человек». Адвокат рассказал, что отца националиста «в рамках этого дела вызвали в СК», где «ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности», передает РИА «Новости».

Если бы отец Максима Марцинкевича согласился, это «означало бы признание, что Максим действительно совершил эти убийства», отметил адвокат. «Мы посчитали необходимым отказаться, поэтому дело после окончания расследования будет направлено в суд, оно будет рассматриваться в отношении Максима заочно, посмертно», – сообщил он, добавив, что интересы Марцинкевича «будут представлять отец и адвокат», которые «настаивают на невиновности Максима».

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что бывшие соратники покойного Тесака причастны к серии убийств, расследование по делу проводилось по показаниям самого Тесака. Напомним, Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщал, что осужденный оставил предсмертную записку. Следственный комитет по Челябинской области не видел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.



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