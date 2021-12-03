«Такое ощущение, что на тебя охотятся» — Курц заявил об уходе из политики

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своём уходе из политической жизни, пишет Das Erste. По его словам, после рождения сына он осознал, как много есть всего прекрасного и важного вне политики. Теперь он собирается отказаться от всех занимаемых им постов и сосредоточиться на семье, а также доказать в суде безосновательность выдвинутых против него обвинений в коррупции.



Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц решил окончательно уйти из политики и отказаться от всех занимаемых им постов, пишет Das Erste. Он сложит с себя полномочия главы Австрийской народной партии (АНП), а также лидера консервативной фракции в парламенте. Его предполагаемым преемником станет министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Свой шаг он объяснил тем, что больше не может выполнять свою работу с прежним энтузиазмом. По его словам, это решение далось ему нелегко. Он очень благодарен за опыт, приобретённый за прошедшие десять лет: «Я всегда делал всё возможное и прилагал все возможные усилия». Но в то же время Курц признаёт, что делал ошибки. Теперь же он собирается полностью сосредоточиться на семье. По его словам, на прошлой неделе, особенно после рождения сына, он понял, как много есть всего прекрасного и важного вне политики.

Курц ушёл с поста канцлера в октябре, после того как против него были выдвинуты обвинения в коррупции. Государственная прокуратура заподозрила его самого и нескольких его близких соратников в манипуляциях результатами опросов в СМИ. При этом на это тратились бюджетные средства. К тому же экс-канцлера обвиняют в измене. В ноябре австрийский парламент потребовал снять с него иммунитет, чтобы можно было быстро провести расследование.

Сам Курц обвинения в свой адрес отрицает. И с радостью ожидает возможности опровергнуть их в суде. «Немного возникает такое ощущение, как будто на тебя охотятся», — прокомментировал он происходящее. Но это чувство, по его словам, сыграло и положительную роль, потому что мотивировало его и его команду показывать максимальные результаты.

Карьерный взлёт экс-канцлера был очень стремительным. Уже в 27 он стал министром иностранных дел, а в 31 — канцлером. Его первый срок на посту главы Австрии завершился в 2019 году, после того как в адрес его партнёров по коалиции из Австрийской партии свободы (АПС) были озвучены обвинения в коррупции. В ходе расследования так называемого «скандала на Ибице» сотрудники прокуратуры изучили и переписку в чате членов АНП, что впоследствии и вывело их на Курца.