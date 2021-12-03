Наука побеждать учителей

ФСБ выдворила из РФ преподавателя СПбГУ Майкла Фриса за сотрудничество с Бард-колледжем*. Расправы с «нежелательными» продолжаются.



Факультет свободных искусств и наук СПбГУ. Фото: theoryandpractice.ru

Депортация американца могла остаться незамеченной. Но внезапное исчезновение преподавателя факультета свободных искусств и наук СПбГУ Майкла Фриса в понедельник 29 ноября встревожило студентов, которые у него обучались. В студенческом телеграм-канале «Лупа и Пупа» учащиеся сообщили:

«Никто не знает, почему и за что он лишился рабочего места. Еще на прошлой неделе преподаватель как ни в чем ни бывало вел занятия, но на выходных информация о нем просто была стерта с сайта факультета. Мы специально проверили: сейчас информация удалена, но страничка преподавателя осталась в веб-архиве».

Чуть позже преподаватели факультета свободных искусств и наук подтвердили студентам информацию об аресте и депортации Майкла Фриса. По их словам, сотрудники петербургского управления ФСБ задержали педагога по дороге в университет и арестовали на 72 часа, после чего стало известно о расторжении его контракта с СПбГУ и аннулировании рабочей визы.

Майкл Фрис

Как рассказали «Новой» бывшие коллеги Фриса по вузу, въезд в Россию ему запретила ФСБ. Преподавателю было направлено соответствующее уведомление, в котором объясняется, что причиной санкций явилось участие Фриса в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной. Запрет на посещение РФ действует до 11 ноября 2026 года. Его нарушение грозит уголовной ответственностью по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы». Уведомление подписано начальником УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти Александром Родионовым.

Американец Майкл Фрис последние 10 лет жил и работал в России. В Петербурге у него остались русская жена и ребенок. В 2015 году Фрис окончил магистратуру факультета свободных искусств и наук, после чего заключил контракт на работу в вузе. В СПбГУ он преподавал язык и мышление, английский язык, актерское мастерство, волонтерство и роль человека в обществе. Помимо этого ранее преподаватель курировал программы обмена в Бард-колледже*.

Бард-колледж (назван в честь его основателя Джона Барда) — престижный частный американский университет, который входит в топ-200 лучших вузов мира. Санкт-Петербургский госуниверситет при содействии Алексея Кудрина с 1996 года с ним сотрудничал. Еще в конце 2019-го это сотрудничество активно развивалось и устраивало обе стороны: представительство СПбГУ открылось в Нью-Йорке, на базе американского Бард-колледжа. «Мы действуем на взаимной основе при организации обменов, мы не взимаем стоимость обучения с американских студентов в Санкт-Петербургском госуниверситете, поселяем их в общежитие университета бесплатно, то же самое делают наши американские коллеги», — публично заявлял тогда проректор СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин.

Алексей Кудрин со студентами Факультета свободных искусств и наук. Фото: artesliberales.spbu.ru

А в июне этого года Бард-колледж стал нежелательной организацией. Как рассказывала «Новая», Генеральная прокуратура РФ установила, что деятельность американского Бард-колледжа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Любые контакты между американским колледжем и российскими юридическими и физлицами было предписано прекратить. Иначе виновные в связях со структурой, подрывающей основы конституционного строя РФ, подлежат уголовной ответственности. В их числе мог оказаться и сам ректор СПбГУ Николай Кропачев, если бы вовремя не подстелил соломки: Кропачев в апреле 2021 года лично подписал обращение в Генпрокуратуру по поводу Бард-колледжа.

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Руководители, преподаватели и студенты факультета свободных искусств и наук еще летом говорили о том, что им теперь тоже следует опасаться: либо факультет (на котором обучается свыше 700 человек) закроют, либо кого-нибудь из преподавателей объявят «иностранными агентами», либо придумают что-то еще. Предчувствия не обманули.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

P.S.

«Новая» направила запрос в пресс-службу СПбГУ, к моменту публикации ответ не получен.

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* Организация признана нежелательной на территории РФ.

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