Мнение: “Последняя дуэль”

Посмотрел ожидаемую "Последнюю дуэль" Ридли Скотта.

Что сказать, фильм скорее разочаровал, нежели порадовал.

Главная проблема фильма собственно в том, что в нем практически нет какой-то интриги. Историю последней дуэли показывают с трех ракурсов – мужа, жены и насильника. При этом уже во 2-м ракурсе история ясно дает понять, что изнасилование было, а третий ракурс лишь подтверждает это. В итоге дуэль и смерть насильника – рыцарская честь защищена. Можно было бы конечно сказать, но вот муж это туповатый и бесхозяйственный рыцарь-мужлан, которые не умеет управлять феодом, подписывается на неудачные набеги и не ценящий свою жену. Ну да, вот такой вот мужлан, можно даже сказать, тупой мудак, которые кроме как убивать, ничего хорошо не умеет. Но является ли это такой уж проблемой для второй половины XIV века? В рамках тех представлений о нормальности, вполне себе обычный рыцарь, который формальные нормы не нарушал, в отличие от своего ухватистого друга, который его "поимел" во всех смыслах, за что и заплатил.

Кто из них двоих больший рыцарь, разрешается в эпизоде с графом, который предлагает насильнику соврать и тот соглашается. После этого, каких-то сюрпризов фильм уже не преподносит. А ведь могло быть так, что муж с женой сговорились оклеветать врага, чтобы вернуть себе владение и должность капитана форта, которые тот увел себе. Но ничего такого в фильме нет. Вот бы где художественные допущения могли бы добавить "вот это поворота". Но все будет скучнее и прозаичнее.

Разумеется, на все это навернута повесточка "МиТу", которую прямым текстом проговаривают через диалоги жертвы средневекового насилия (физического со стороны одного мужика и психологического со стороны другого), как бы намекая, что корни движения "МиТу" были уже во Франции времен Столетней войны. Ну такое…В "Гладиаторе 2", который собирается снимать Скотт, нельзя исключать актуализации темы насилия над женщинами в рабовладельческом обществе Римской Империи. Надо больше анахронизмов.

С исторической точки бросались в глаза различные ляпы, вроде странных шлемов с половиной забрала (что-то я таких ранее не видел), слишком чистые замки (недостаточно состарили) и т.п. Я еще не смотрел, но вроде там уже Клим Жуков на теме исторических косяков фильма изрядно оттоптался. Боевые сцены в фильме немногочисленны и скорее служат способом не дать зрителю совсем уж заскучать при просмотре всего полотна целиком. Есть пара неплохих моментов, но ничего сверхвыдающегося тут нет, да и то, в них можно увидеть определенные самоповторы автора отсылающие к минувшим хитам. Прямо скажем, потасовки рыцарей в том же "Царстве небесном" были куда как бодрее и зрелищнее (одна сцена нападения на крестоносцев в лесу в начале фильма лучше по качеству, чем любые сцены боев в "Последней дуэли"). Ну а тут, разве что сама дуэль снята довольно динамично. Но и только.

Тем не менее, несмотря на сказанное выше и различные огрехи, фильм вполне смотрибельный – такой себе исторический фильм на один раз для просмотра на компьютере или телевизоре. У него неплохая приглушенная картинка, нормальная игра актеров, хороший звуковой ряд и даже некая атмосфера псевдо средневековья. С точки зрения съемок как таковых Ридли Скотт ниже определенного уровня никогда не падает, даже если снимает шляпу, вроде "Чужого. Завет".

Но не более того. К числу лучших фильмов Ридли Скотта "Последняя дуэль" явно не принадлежит. Скорее такой себе середнячок посмотреть для галочки.

Кассовый провал фильма не удивил и виноваты в этом конечно не зумеры, которых обвинил в провале Скотт.

Если бы фильм был по настоящему годный, то он бы и на людях постарше отбился. А если людям заранее говорить, что они идут смотреть не на исторический боевик или эпик, а системную критику физического и психологического насилия над женщинами в эпоху Столетней войны, то стоит ли удивляться, что основная мужская аудитория, которая как правило и ходит на исторические блокбастеры, фильм проигнорирует. Как уже не раз было заметно по другим фильмам – когда сюжеты в фильмах начинают дополнять или заменять повесточкой, у них на системном уровне просаживаются кассовые сборы. И виноваты в этом конечно же не зумеры.

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