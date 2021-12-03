 

Генпрокуратура передала в суд дело о ДТП на Ставрополье, где погибли пять баскетболисток

03.12.2021, 4:40, Новости дня
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Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП на Ставрополье, в результате которого погибли пять баскетболисток. Тренер спортсменов получил тяжелые травмы, сообщила прокурор главного управления Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

«Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда и двоих жителей Волгоградской области и Ставропольского края», – цитирует Усачеву РИА «Новости».

Обвинение предъявлено по статье халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года житель Ставропольского края, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем, который вез воспитанников спортивной школы в Черкесск на соревнования. 

В машине находились 12 девочек – членов баскетбольной команды, тренер и еще четыре пассажира. Лицензии на пассажирские перевозки не было.

Прокурор отметил, что халатность проявила директор школы, которая отправила детей с незаконным перевозчиком.

«О предстоящей поездке директор не уведомила подразделение Госавтоинспекции, что не позволило предотвратить угрожающую безопасности жизни детей поездку. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Грачевский районный суд Ставропольского края», – подчеркнула прокурор.



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