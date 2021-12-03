Семья Гуччи сочла фильм Ридли Скотта оскорбительным

Патриция Гуччи сообщила, что члены семьи Гуччи могут подать в суд, так как считают фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» оскорбительным.

«Это 70 лет истории нашей семьи, да, компания больше нам не принадлежит, но история остается нашей», – сказала Патриция Гуччи. Она заявила, что фильм обещает «настоящую историю» семьи, но «очень далек от правды». Создатели фильма не обращались к семье, изобразив ее членов «как невежественных грубиянов, наделив поведением, которым они никогда не отличались». Патриция Гуччи считает, что «это настоящее оскорбление и с человеческой точки зрения, и с точки зрения уважения марки».

Кроме того, ее возмутил «оправдательный мотив для поступков женщины, приговоренной во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи», та «изображается жертвой, пытавшейся выжить в компании, где преобладали и командовали мужчины». Патриция Гуччи подчеркнула, что в тот период в компании руководящие посты занимали женщины. От себя Патриция Гуччи отметила, что фильм сам по себе «плохой», передает ТАСС.

В фильме снялась Леди Гага, она исполнила роль бывшей жены Маурицио Гуччи, который был убит по ее заказу в 1995 году. В центре повествования – Патриция Реджани, которая вошла в семью Гуччи, выйдя замуж за Маурицио Гуччи. Именно она выступила заказчицей убийства бывшего мужа и просидела в тюрьме за это преступление почти 20 лет. Недавно она была досрочно выпущена на свободу за примерное поведение. Гуччи продали свой бизнес, и ныне ни один из представителей семьи не участвует в работе компании, которая продолжает выпускать одежду и другие товары под этой маркой.