 

Мнение: Психологика-12. РУССКИЙ ШТАММ – самый опасный в мире?

03.12.2021, 4:12, Разное
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А вот это – изложение поста про “Русский штамм” в более живом и веселом формате, то есть – устно. Получилось длинно – но более наглядно и плодотворно.

Существует ли “русский штамм” коронавируса, орудующий именно в России и еще, возможно, на Украине? Можно ли считать его самым опасным на сегодня в мире? До сих пор миру были известны “китайский” (он же “уханьский”) штамм, “индийский” (он же “дельта”), сейчас весь мир, дрожа от страха и возбуждения, обсуждает штамм “африканский” (он же “омикрон”).
А что с русским? Неужели такой существует? И каковы его свойства? Безусловно, открытие “русского штамма” стало бы воистину мировой сенсацией. Каковы же доводы в пользу его существования?

Разбираем легальную и вполне официальную ковид-статистику, учимся понимать цифры – и заодно постигаем мир “новой нормальности”.

Источник: Размышления вольного социолога



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