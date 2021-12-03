Мнение: Психологика-12. РУССКИЙ ШТАММ – самый опасный в мире?

А вот это – изложение поста про “Русский штамм” в более живом и веселом формате, то есть – устно. Получилось длинно – но более наглядно и плодотворно.

Существует ли “русский штамм” коронавируса, орудующий именно в России и еще, возможно, на Украине? Можно ли считать его самым опасным на сегодня в мире? До сих пор миру были известны “китайский” (он же “уханьский”) штамм, “индийский” (он же “дельта”), сейчас весь мир, дрожа от страха и возбуждения, обсуждает штамм “африканский” (он же “омикрон”).

А что с русским? Неужели такой существует? И каковы его свойства? Безусловно, открытие “русского штамма” стало бы воистину мировой сенсацией. Каковы же доводы в пользу его существования?

Разбираем легальную и вполне официальную ковид-статистику, учимся понимать цифры – и заодно постигаем мир “новой нормальности”.