Мнение: Наказание Литвы

Наказание Литвы

Литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра. Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. В МИД Литвы подтвердили эту информацию и сообщили, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС, передает Baltnews.

«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – указал МИД в своем комментарии.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил 15min.lt эту информацию. «Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось тех грузов», – сказал Янулявичюс порталу.

Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

https://vz.ru/news/2021/12/2/1132213.html – цинк

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Экспорт литовского зерна и молочных продуктов в Китай почти полностью прекратился из-за мер Пекина в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе. Об этом заявил вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Арунас Лауринайтис.

"Особенно печально то, что пострадали те сферы бизнеса, которым для установления торговых отношений с китайскими партнерами пришлось сделать немалые инвестиции. Это, например, касается производителей молочной продукции и зерна, экспорт которых в Китай практически прекратился", – приводит его слова ТАСС.

Гендиректор молочного предприятия Vilkyskiu Pienine Гинтарас Берташюс отметил, что для выхода на китайский рынок потребовалось пять лет, на это были затрачены немалые средства и людские ресурсы. По его словам, в первом полугодии китайские партнеры заказали две тысячи тонн сыра и сухого молока, а во втором заказы сократились до десятка тонн.

Отношения Китая и Литвы резко ухудшились из-за решения Вильнюса открыть так называемое тайваньское представительство. В ответ на это Пекин принял решение понизить дипломатические отношения с республикой до уровня поверенного в делах.

В Пекине неоднократно предостерегали Литву от попыток добиться прорыва в тайваньском вопросе. О последствиях такой политики власти республики предупреждали в том числе литовские политические деятели и эксперты.

Единственным и официально признанным китайским государством является КНР. Тайвань по-прежнему остается непризнанной территорией, с которой открыто сотрудничают на дипломатическом уровне 14 государств.

https://vott.ru/entry/599203 – цинк

Это в нагрузку к издержкам связанным с провалом переворота в Белоруссии, которые больно ударили по экономике Литвы. Выступая в роли американской марионетки Литва сполна пожинает плоды соучастия в американских авантюрах в Белоруссии и на Тайване.

Китайцы как и обещали, не стали миндальничать, а ударили прибалтийски клоунов по полной программе.

PS. Сегодня Британия ввела санкции против "Белорускалия" (помимо новых санкций ЕС против Белоруссии). В "Уралкалии" потирают руки.

Запад сейчас всеми силами пытается ускорить поездку Лукашенко в Крым.

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