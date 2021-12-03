Мнение: Миф о низкой самооценке

Много раз эту тему разбирали, но Победители снова и снова задают мне в личку жалобные вопросы, как же им быть, если их самооценка очень низкая.

Если вам кажется, что ваша самооценка низкая, значит вы уверены, что реальные ваши способности намного выше. Если вы, не получив результат, уверены в своих высоких способностях, значит ваша самооценка завышена.

Нормальная самооценка судит о способностях только по результату.

Не по осчучению и не по предчуфствию, а по результату.

Если вы что-то сделали, значит вы к этому способны. Если только собираетесь сделать, нельзя с уверенностью сказать, надо пробовать. Может и способны, если уровень с полученным результатом где-то рядом. А может быть и нет.

“Низкая самооценка” – это голодная корона. Вам хочется быть уверенным в себе там, где пока еще нет результата. Вы не хотите никаких сомнений, вы хотите присвоить результат заведомо.

“Низкая самооценка” – это всегда страх перед возможным поражением, избегание реальности.

Вы настолько боитесь плохой оценки, что не хотите рисковать и готовы отказаться от любых попыток. У вас высокая корона, а не низкая самооценка, если вы считаете, что плохая оценка – это позор.

Избегание неудач, из-за которых многие люди сидят в апатии – это страх столкнуться с проигрышем.

Они хотят “поднять самооценку”, чтобы быть уверенными, что проигрыша не будет, вместо того, чтобы научиться принимать факт того, что проигрыш может быть, проигрыш возможен и в этом нет ничего страшного.

Ничего страшного, Победители. Вы – обычные люди, вы можете проиграть.

Если не справиться с таким страхом, а просто внушить себе уверенность в победе, может случиться нервный срыв или даже психоз в случае столкновения с неудачей.

Нервный срыв – болезнь Победителей.

Жалующиеся на низкую самооценку люди хотят избавиться от сомнений в своих силах вместо того, чтобы научиться проигрывать, научиться воспринимать проигрыш как нечто нормальное, нечто возможное, но не смертельное.

Это называется скромностью – готовность без потери мотивации принять факт, что твои силы ограничены и нет гарантий победы. Без потери мотивации! Это значит, что вы готовы пробовать и дерзать даже в том случае, если шанс победы совсем небольшой. И вас никогда не сломит поражение, никогда не вызовет болезненную фрустрацию, если вы НЕ БОИТЕСЬ проиграть, а просто хотите выиграть.

Вот что отличает по-настоящему успешных людей, а совсем не “вера в себя”, как ее понимают Победители.

Люди с “низкой самооценкой” считают, что они “слишком скромные” и им нужно развивать побольше наглости, побольше “веры в себя”, побольше слепой уверенности, что им все по плечу.

Если быть уверенным в победе, а проигрыш считать невозможным, этот проигрыш может убить.

Победители большую часть жизни сидят в ЗВ, потому что интуитивно предчувствуют крах картины мира в случае неудачи и избегают его. Только иногда вываливаются из ЗВ с копьем.

Если вы хотите быть смелым, успешным и уверенным в себе, надо учиться проигрывать и не бояться проигрывать.

Не бояться боли, не бояться позора, не бояться потерь, но не потому что это невозможно, а наоборот, потому что это вполне возможно, это нормально и все это можно пережить. “Двум смертям не бывать, а одной не миновать,” – вот девиз смелых людей.

Посмотрите на это жалобное письмо, в нем видны все основные проблемы людей с “низкой самооценкой”.

translator123

Уважаемая Эволюция! Я читаю Ваш блог уже больше 2-х лет. Хотел задать вопрос по публикации «Корона и вирус».

В данной публикации Вы негативно высказались по поводу такого метода нахождения в ресурсном состоянии: «откажитесь от ограничивающих установок (от сомнений в своих силах и в результатах)»

Мне кажется, иногда этот метод бывает полезен. Например, когда парень, который боится знакомиться с девушками, рассуждает: «Она меня пошлет и я буду выглядеть смешно» или «Она такая красивая и обаятельная, точно мной не заинтересуется» или «девушки не знакомятся на улице». В данном случае у парня заниженная самооценка и для успеха ему бы не помешало отказаться от некоторых ограничивающих убеждений.

(Читает мой блог больше 2-х лет, но сообщает мне свое экспертное мнение. Парень, которого он описывает вместо себя, боится позора, потому что уронить корону очень страшно. Корона – это завышенная самооценка. Парни без короны готовы, что девушка их может послать и им не страшно. Особенно это касается красивых девушек, а при большой разнице ОЗ проигрыш практически неизбежен и это реальная оценка. Рисковать или нет, другой вопрос, но шансы надо оценивать трезво. Если бы парень не боялся упасть в обморок от отказа, а относился к этому с юмором, он бы мог заговорить с самой красивой девушкой о чем-то непринужденно, спонтанно, пользуясь ситуацией. А наш Победитель скован ужасом, будто кол проглотил, и ему действительно ничего не светит даже с девушкой равной ОЗ. Понятно, друзья, почему это не “низкая самооценка”?)

Конечно, важно оценивать себя реально и не надевать корону победителя. Но бывает, что человек наоборот, оценивает свои возможности и способности ниже, чем они на самом деле.

(Что есть на самом деле, может показать только практика и реальный результат. Развиваются способности на практике, а не в вакууме. Победители действительно боятся пробовать, остаются вдалеке от дел там, где их шансы неплохи. Но боятся они из-за своей короны. Только корона мешает им проверить свои способности в деле и не дает развиваться)

Да и если на самом деле, у парня не прокачаны навыки общения с девушками, чтобы эти навыки прокачать, нужно практиковаться, а не отказываться от общения с аргументацией «все равно ничего не получится».

(Для этого надо принять факт, что может не получиться, и не бояться его. Друзья, понятно, как Победители ищут корм для своей “низкой самооценки” и как они стараются внушить себе уверенность в обязательной победе? Понятно, к чему это приводит?)