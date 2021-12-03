В Костромской области решили не пускать в детсады родителей без QR-кодов

Родителей будут пускать на утренники и торжественные мероприятия в детсады Костромской области по QR-кодам, мера действует со 2 декабря, сообщили в областной администрации.

«На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода. Эта мера вступает в силу 2 декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.

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По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.

Ранее жительница Кургана рассказала, что руководство детского сада отказалось пускать ее на родительское собрание без QR-кода, представители власти объяснили, что это незаконно.