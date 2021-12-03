Варламов рассказал о спасении от разъяренной толпы в трущобах Либерии

Блогер Илья Варламов рассказал о том, как правоохранители Либерии спасли его от разъяренной толпы в «игровом клубе» в трущобах Монровии.

Варламов рассказал в Telegram, что снимал видео «в трущобах Монровии, никого не трогал, уже шел к машине», но «чтобы выйти на улицу, пришлось зайти в какое-то помещение», которое оказалось «игровым клубом». «Ну, как клуб, какая-то конура, где стоит три старых игровых автомата. Тут внезапно на меня налетает чувак, который обвиняет, что я его снял (я его не снимал)», – сообщил блогер.

По его словам, мужчина был «очень агрессивный, махал руками, слюни во все стороны, возможно, больной или сильно расстроенный проигрышем». «Ему на помощь бежит владелец клуба и они решают запереть меня в этой конуре!» – говорится в сообщении.

Варламов отметил, что «ходил с местным журналистом, а он мужик здоровый». Журналист «не дал закрыть дверь», началась драка, «собралась толпа». «Все кричат, машут руками, прибывающий народ вообще не понимает, что случилось, из-за чего скандал, но руками все машут. Все это происходит в самом сердце трущоб, сбежать или уехать оттуда не получится», – рассказал Варламов.

Блогер сообщил, что прибыли «какие-то охранники и ребята из местного управления по борьбе с наркотиками, у них там офис». «Они довольно ловко отсекли толпу и довели нас до участка, который находился в трущобах. Толпа требовала крови… То есть просто десятки местных мужиков что-то орут и машут руками, пытаются прорваться в участок, где нас укрыли. Проблема была в том, что у местных наркополицейских не было вообще ничего для защиты участка. Просто для картинки – их начальник вышел босиком, застегивая штаны, видимо спал», – сообщил он.

При этом «игроман проник в участок», он обещал Варламову «ад», так как блогер якобы «сфоткал его билет», мужчина «сделал какую-то ставку и ему показалось», что житель России «сфоткал какую-то его бумажку». По мнению блогера, «он уже не понимал, что хотел», а «просто орал, махал руками». «Мне кажется, что если бы меня там повесили бы во дворе, он бы все равно не успокоился», – сообщил блогер.

«Местные менты от греха подальше перевели меня в кабинет начальника и выделили пластиковый стульчик. Приехал чувак в рубашке, как оказалось, начальник этой игровой конуры, в полку оскорбленных и обиженных прибыло. Мужик в рубашке тоже хотел моей крови!» – сообщил он.

Позднее приехала полиция, которая увезла всех в участок. Противники Варламова хотели подать в суд на россиянина, «в троице обиженных (игроман, менеджер клуба и владелец клуба) добавился адвокат». «И вот тут я действительно напрягся. Потому что все это уже походило не на случайный инцидент, а на какой-то развод. Владелец клуба обвинил меня в том, что я снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес», – сообщил Варламов, который «уже мысленно представлял, как может выглядеть камера в либерийской тюрьме».

По его словам, «полицейский участок выглядел хуже, чем либерийская тюрьма» из его «фантазий». Зато начальник полиции «внимательно выслушал все стороны, попросил показать телефон, убедился», что житель России «ничего не снимал и послал троицу оскорбленных вместе с их адвокатом». «Так что, я пока свободен. Кстати, с грустью узнал, что в Либерии нет посольства России!» – сообщил он.

В январе Варламов сообщал, что он, его супруга Любовь, а также их спутники были задержаны в Южном Судане. «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», – рассказал тогда Варламов.