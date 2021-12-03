Замминистра туризма Абхазии задержан после стрельбы в Сухуме

В связи с инцидентом со стрельбой, в результате которого легкое ранение получил житель Сухума, задержан замминистра туризма Абхазии Дато Каджая, сообщил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

Агрба сообщил, что пострадавшему не понадобилась госпитализация. Кроме того, по статье об оскорблении представителя власти задержаны две женщины: Анжела Брандзия и Лолита Халваш. Инцидент со стрельбой произошел, когда правоохранители пришли в дом к Брандзии с обыском, передает ТАСС со ссылкой на соцсети.

Как рассказал депутат парламента Валерий Агрба, «группе депутатов сообщили о вторжении в дом Брандзии без санкции суда». По его словам, «люди жаловались, что нарушаются их конституционные права, возбуждены уголовные дела по признакам, связанным с оскорблением чиновников и некоторых и депутатов». Милиция собиралась провести «выемку телефонов, ноутбуков».

«Завершались следственные действия, опрос, были приглашены понятые и возможно действия были бы закончены, но врываются несколько людей к Брандзия с оскорблениями, матом, один из них вытащил оружие, его пытались блокировать, но он произвел выстрел и ранил гражданина Сухума. Совместными усилиями удалось его обезоружить и вывести», – сказал Агрба.

У резиденции президента Абхазии Аслана Бжании собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» в Абхазии Кан Кварчия по итогам переговоров с президентом заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра, люди выполнили его просьбу. Кварчия сообщал, что инцидент связан с возбуждением уголовного дела и проведением обысков у подписчицы оппозиционной группы в Facebook, сестры героя Абхазии Тимура Брандзия Анжелы.

«Президент сказал, что он разберется, и завтра утром он будет делать указ о снятии тех людей, которые там были, кто были виновные во всей этой ситуации. Кого посадили я не знаю, кто там виновен, кто конкретно стрелял, там, наверное, разберутся», – сообщил Кварчии.