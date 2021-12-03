Арахамия об экономическом паспорте украинца: Дети после совершеннолетия будут получать по $10–20 тыс.

Он отметил, что детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства.

“В Украине ежегодно рождается около 350 тыс. детей… Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность… Ориентировочно мы прогнозируем, что каждый ребенок [по достижению совершеннолетия] получит как минимум $10–12 тыс. А если ситуация будет благоприятная, то $15–20 тыс.”, – посчитал Арахамия.

Эти средства можно будет использовать для получения образования в Украине, покупки жилья в стране или перечислить их на свой персональный пенсионный счет, подчеркнул нардеп.

Арахамия добавил, что власти хотят, чтобы деньги на счета получали уже дети, рожденные в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия закона.

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Внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца до 10 декабря анонсировал Зеленский. Об этом глава государства заявил 1 декабря во время выступления в Раде.

“Вчера мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей… Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю”, – говорил президент.

По данным главы парламентской фракции “Голос” Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн.

Контекст:

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его также называют ресурсным или налоговым законопроектом.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые “касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса”.

Во втором чтении парламент принял законопроект 30 ноября.

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