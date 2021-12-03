Модный дизайнер рассказал, какие вещи нужно выбросить из шкафа до наступления нового года

У каждого человека в шкафу есть такие вещи, которые вроде бы и выбросить жалко, но и носить уже никто не собирается. По мнению модного дизайнера, лучше всего заняться расхламлением своего гардероба перед Новым годом. Во всяком случае появится возможность купить что-нибудь более соответствующее моде.

Как понять, что лучше выбросить

Бывает так, что совершенно изношенную вещь мы надеваем, так как она навевает приятные воспоминания. Но подумайте, что скажут окружающие, увидев вас в устаревшем наряде.

Загляните в шкаф, вы можете в нем увидеть два-три платья одного фасона, да еще и с похожим рисунком. Достаточно оставить себе одно, все три вы точно не будете носить.

Возможно, когда-то вы купили модную дизайнерскую вещь, а сегодня она уже не актуальна и просто пылится на полке. От нее тоже лучше избавиться.

Наверняка у каждого из нас есть пара потертой и разношенной, но при этом очень удобной обуви. Вроде бы и не наденешь ее в театр или кафе, но в магазин сходить можно. Эксперты считают, что вы достойны лучшего, и советуют купить себе что-нибудь более приличное.

Наверное, многие согласятся, что бывает вещь вроде и удобная, и практичная, но почему-то она вам совсем не нравится. Дизайнер считает, что ее тоже можно выбросить без сожаления.