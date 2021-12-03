Полиция Нью-Йорка сообщила об отсутствии угрозы для людей у штаб-квартиры ООН

Полиция города Нью-Йорка сообщила, что угрозы для людей у штаб-квартиры ООН, где заметили вооруженного мужчину, сейчас нет.

«Инцидент на…Первой авеню на Манхэттене на данный момент продолжается. Пожалуйста, продолжайте держаться подальше от этого района…», – говорится в сообщении управления полиции Нью-Йорка в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что полиция Нью-Йорка перекрыла район города, где находится штаб-квартира ООН. Зона действия была оцеплена.

При этом, как заявили в офисе организации, Генсек ООН Антониу Гуттериш продолжает находиться в здании штаб-квартиры, несмотря на ситуацию с вооруженным.