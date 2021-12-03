Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения

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03.12.2021, 2:52, Новости дня
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И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.

Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».

И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.

В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.



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