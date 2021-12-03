 

Молдавия призвала вывести военных РФ из Приднестровья

03.12.2021, 2:52, Новости дня
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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску утверждает, что пребывание оперативной группы российских войск в Приднестровье якобы противоречит международным соглашениям.

По словам министра, размещение войск и «складов боеприпасов в Колбасне не имеет законного основания, противоречит международным соглашениям и постоянному нейтральному статусу Молдавии». Кишинев выразил «готовность к конструктивному диалогу для продолжения практического уровня инициативы», выдвинутой Москвой «в отношении утилизации нетранспортабельных боеприпасов».

Выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, Попеску призвал «сохранять в повестке вопрос замены военной миротворческой миссии на международную гражданскую миссию под международным мандатом». По его мнению, данная тема «становится все более актуальной», передает ТАСС.

Он также заверил, что Молдавия стремится к «всеобъемлющему мирному и устойчивому урегулированию приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности и в рамках международно признанных границ Молдавии, с предоставлением особого статуса Приднестровью».



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