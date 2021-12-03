Зеленский обсудил с Трюдо безопасность, свободную торговлю и упрощение виз

Зеленский отметил, что обсудил с Трюдо вопросы безопасности, COVID-19, возможности расширения зоны свободной торговли и упрощения визового режима между странами.

“Канада не только одной из первых поддержала независимость Украины 30 лет назад, но с тех пор продолжает делать это ежедневно – словами и действиями”, – написал Зеленский.

Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це @JustinTrudeau. Принагідно обговорили безпеку, #COVID19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2021

Он подчеркнул, что украинский народ “постоянно чувствовал и испытывает искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады”, пишет пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

“Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ”, – сказал Зеленский, поблагодарив Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оба политика “согласились с необходимостью разработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против Украины”, указывается в сообщении ОПУ.

Кроме того, Зеленский и Трюдо обсудили пути вовлечения Канады в деятельность Крымской платформы, а также вопрос привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета МАУ рейса PS752.

Контекст:

Для поездок в Канаду украинцы должны получать визы, а для канадцев действует безвизовый режим въезда на территорию Украины (они могут находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней).

Консультации о либерализации визового режима между Украиной и Канадой стартовали в 2015 году.

В сентябре 2017 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Канада пока не готова к диалогу о безвизе с Украиной. Трюдо объяснял, что для начала таких переговоров Украина должна соответствовать “ряду четких показателей”.

После смены власти в Украине диалог возобновился. 9 июня 2020 года тему либерализации визового режима обсуждали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канадский вице-премьер Христя Фриланд.

Зеленский 15 июня в беседе с Трюдо заявил, что Украина надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для украинских граждан.

В январе 2021 года в МИД Украины сообщали, что создадут украинско-канадскую рабочую группу, которая, в частности, будет работать над вопросом либерализации визового режима между странами. Соответствующее письмо о намерениях подписали глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, тогдашний глава МВД Арсен Аваков и канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Мендичино.

Зеленский отмечал, что “этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду”.

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