Волонтерские центры в регионах предложили открывать по методу франшизы

Привлечь миллионы новых людей в волонтеры могли бы льготы вроде дополнительного дня отпуска, как за донорство. Могут быть и иные льготы и преференции, но важно, чтобы люди становились добровольцами не ради выгоды. Эти и другие идеи повышения популярности волонтерского движения обсудили депутаты нового созыва Госдумы, являющиеся одновременно представителями крупнейших добровольческих объединений страны.

«В Госдуму нового созыва прошло несколько десятков людей, связанных с новой волной добровольческого движения. Они составили группу, или, можно сказать, волонтерскую мини-фракцию. Работаем в разных комитетах и помогаем друг другу», – рассказал зампред Комитета ГД РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, томский общественник Владимир Самокиш. «Я прекрасно понимаю, что если у меня есть вопрос по экологии, или по проблеме бесконтрольных свалок, или по поводу сохранения рыбной популяции, я иду к Жанне Рябцевой в комитет по экологии. Если меня интересует вопрос поддержки некоммерческих организаций, у меня рядом «сосед по парте» – [глава комитета по молодежной политике и руководитель совета Ассоциации волонтерских центров] Артем Метелев», – добавил депутат.

В среду депутаты приняли участие в круглом столе «Реновация Государственной Думы РФ: волонтерский трек», который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Сейчас проходит всероссийская неделя волонтерства, которая совпала с региональной неделей в Госдуме, отметила модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Депутат Метелев, выступая на форуме «Мы вместе» (который открылся в четверг в столичном Манеже в рамках волонтерской недели), рассказал о своей инициативе открыть в регионах центры социальных изменений «Добро.Центр», которые работают по принципу франшизы. Местные активисты смогут заниматься развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получат из центра дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты, отметил Метелев. «Таким образом создаются условия и инфраструктура для волонтеров, благотворителей, для гражданских инициатив», – отметил депутат.

«Организации, которые вовлечены в развитие волонтерства в регионах, необходимо обеспечивать поддержкой властей», – уверен первый зампреддумского комитета по молодежной политике, руководитель «Молодежки» ОНФ Игорь Кастюкевич. – «Нужно создать такие условия, чтобы, например, у координаторов акции #МыВместе, которые во время пандемии помогают пожилым людям, инвалидам, врачам и соцработникам, не болела голова по поводу того, как им эффективно создать условия работы».

«Если говорить с точки зрения законодательной работы, то было бы здорово, если бы появился дополнительный день отпуска за волонтерскую деятельность, как за донорство. Это привлечет миллионы новых людей в волонтерство. От этого выиграет страна, люди, к которым идут волонтеры», – отметил Метелев.

Депутат Самокиш в свою очередь указал: необходимо подумать о льготах и преференциях для волонтеров, и об их страховании. «Одновременно очень важно не скатиться в ситуацию, когда ты пошел в волонтеры для того, чтобы получить какие-то «плюшки», какую-то выгоду. Важно, чтобы совокупность льгот, преференций и так далее не перевешивала моральную составляющую от участия в волонтерской деятельности», – подчеркнул парламентарий.

«Я стала соавтором поправки ко второму чтению от нашей партии, в итоге нам удалось увеличить на 1 млрд рублей поддержку НКО по сравнению с той суммой, которая изначально предполагалась проектом закона о бюджете», – рассказала депутат от «Единой России» Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы». «В итоге в 2022 году 42 НКО получат прямую помощь в виде субсидий. Кроме того, есть возможность получить поддержку и от Фонда президентских грантов, и от Фонда культурных инициатив, и по другим направлениям», – перечислила Амельченкова.

Депутаты, которые пришли в Госдуму из волонтерского движения, делают все возможное, чтобы наладить обратную связь и с коллегами-общественниками, и просто с неравнодушными гражданами, отметила депутат. «Первое, что я сделала – это обеспечила возможность со мной связаться, обратиться с конкретными предложениями или проблемами. Я завела и обновила свои социальные сети, у меня даже появился свой телеграм-канал со своей онлайн-приемной», – рассказала Амельченкова. «Кроме того, мы договорилась с партией «Единая Россия», и в каждой районной общественной приемной партии установили стенды, где обозначены мои контакты. Ко мне поступило уже более тысячи обращений граждан по разным темам. Они не только из Ленинградской области, которую я представляю, но также и из других регионов России», – указала депутат.

«Вторая главная задача – это команда, – подчеркнула Амельченкова. – Здесь я тоже решила пойти по волонтерскому пути. У депутата Государственной думы есть возможность принять до 40 помощников на общественных началах. Как эти помощники отбираются, всегда было не совсем открыто и понятно. Я решила, что нужно предложить максимально открытый и интересный способ отбора кадров, и в начале ноября запустила всероссийский конкурс на должность помощника депутата».

«Могу сказать, что волонтерство и работа депутата – это одно и то же, потому что наша общая цель заключается в помощи людям», – резюмировала Амельченкова. С коллегой согласилась замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева. «Люди видят в депутатах новой волны главное: наше избрание в Госдуму было не ради мандата, а ради конкретных дел», – сообщила она. «Одна из наших главных задач – формирование горизонтальных связей между молодыми депутатами. Это поможет решать проблемы наших избирателей намного быстрее и качественнее», – добавил Самокиш.