 

Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию

03.12.2021, 1:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.

Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС.

Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы.

Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, РФ продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В Черкасской области молния убила двух человек, еще один в реанимации – медики

30.05 / За сутки в Украине привили от коронавируса 8,6 тыс. человек, вакцинация проходила во всех регионах

23.09 / Глава Huawei объявил о борьбе за выживание компании

22.09 / Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за позднюю реакцию на пандемию

23.03 / В Индии в ДТП с автобусом погибло по меньшей мере 13 человек

13.01 / В залоге у РФ оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей

12.09 / Район нахождения ВС США на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу

23.03 / В НБУ назвали условия и последствия возможного отказа Украины от финансирования МВФ

01.12 / Россия призвала США вернуться к дискуссии по теме ПРО

30.08 / Макрон назвал условия признания власти “Талибана” в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика