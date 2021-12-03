Опыт подсказал спасателям направить на «Листвяжную» дополнительные отделения

Руководство военизированной горноспасательной части сразу отправило на шахту «Листвяжная» в Кемеровской области больше людей, чем требовала инструкция, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Чуприян пояснил, что изначально спасатели «среагировали» на сообщение о задымлении, при этом «на задымление, согласно расписанию, выезжают два отделения». Однако, по словам Чуприяна, «парни уже почувствовали, опытом почувствовало руководство военизированной горноспасательной части, что что-то здесь, наверное, не совсем уж так просто». В результате «сразу четыре выехало отделения». «То есть это опыт, это однозначно опыт», – сказал он.

Врио главы МЧС сообщил, что ближайшее подразделение находилось в 25 км от шахты – это расстояние они проехали за 37 минут. Он отметил, что в этот день на Кузбассе была плохая погода с сильной метелью, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. При этом изначально диспетчер заявил в МЧС о задымлении, а не о взрыве. С момента аварии на шахте до сообщения в МЧС прошло полчаса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)