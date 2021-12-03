 

“Фантастическая осенняя лазанья из кабачков”. Рецепт Ольги Сумской

03.12.2021, 1:00, Новости дня
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Ингредиенты:

мясной фарш (любой по вкусу) – примерно 300 г;
кабачки – 2 или 3 шт;
твердый сыр для присыпки;
помидоры, лук, чеснок (по вкусу);
масло для жарки.

Приготовление:

1. Нарезанный лук и чеснок слегка поджарить на растительном масле на сковороде, добавить туда фарш, а чуть позже – нарезанные помидоры. Жарить, постоянно помешивая, до готовности. Посолить и добавить специи по вкусу.

2. Кабачки нарезать вдоль на тонкие пластины, каждую из которых обжарить с двух сторон.

3. Форму для запекания смазать маслом, выложить первый слой кабачков, сверху равномерно распределить часть фарша, поверх него – второй слой кабачков и так далее.

4. Последний слой лазаньи должен быть из кабачков. Сверху натереть сыр и крупно нарезанные помидоры. Форму положить в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20–30 мин.

5. При подаче к столу лазанью из кабачков можно посыпать свежей зеленью.

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A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

Контекст:

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале “Роксолана” (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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