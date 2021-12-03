На электростанции Ахметова произошла авария и утечка токсического вещества, но проверяющих на ТЭС не пустили – СМИ

В материале сказано, что местные жители заметили аварию в начале ноября. В пресс-службе электростанции тогда сообщали, что речь идет о прорыве коллектора, и “отрицательного влияния на окружающую среду не обнаружено”.

Журналистов на территорию ТЭС не пустили, но они с дрона сняли на видео территорию и последствия аварии. Видео, на котором видна затопленная черной жидкостью территория, показали экспертам. По оценке “Схем”, затоплено было около 10 га. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, считают, что речь шла не о прорыве коллектора, а об аварии на золошлакопроводе – трубопроводе, по которому под давлением воды из ТЭС откачивают отходы от сжигания угля (золу, шлак) в специальные места их хранения.

“Судя по характеру, по цвету, это золошлаковые материалы. И судя по количеству воды, это вылил при полностью оборванном золошлакопроводе в течение, наверное, десятка часов”, – рассказал журналистам после просмотра видео Владимир Печерский, бывший старший машинист турбинного цеха Чернобыльской атомной станции, также работавший на станциях ДТЭК.

Специалист Европейского экологического бюро Джей Кришна, специализирующийся на работе угольных станций и последние десять лет работавший с Greenpeace, считает, что речь идет о локализованном разливе, “похожем на протекание трубы золошлакопровода”.

Государственных экологов, которые прибыли на станцию с проверкой 11 ноября, туда не пустили.

“При этом журналистам удалось зафиксировать, как с места разлива жидкость откачали в Бурштынское водохранилище, расположенное рядом с ТЭС. Из него вода попадает в местную реку Гнила Липа, а оттуда – течет по Украине в Днестр, вплоть до молдавской границы – и дальше”, – сказано в расследовании.

Журналисты взяли пробы воды из места разлива и водохранилища и отдали на экспертизу. В первой пробе обнаружили превышение допустимой нормы концентрации мышьяка. Как объяснил химик Евгений Юрченко, мышьяк содержится в угле, сжигаемом станцией, после чего оно превращается в золу, в которой остается этот токсический элемент.

В водохранилище превышение концентраций мышьяка не обнаружили. Юрченко говорит – это связано с тем, что в водоеме жидкость с мышьяком растворяется и становится менее концентрированной.

В ДТЭК на момент публикации расследования не ответили на запрос журналистов с просьбой прокомментировать результаты этой экспертизы.

Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора с заявлением о преступлении.

Контекст:

Бурштынская ТЭС входит в состав “ДТЭК Западэнерго”, расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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