Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщило украинское ведомство.

МИД Украины сообщил, что Кулеба изложил «видение Украины о ключевых событиях 2021 года на пространстве» ОБСЕ и «их влиянии на общеевропейскую безопасность». Киев утверждает, что «ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии РФ против Украины», передает РИА «Новости».

Кулеба, как сообщила украинская сторона, сообщил о «наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения». Он «призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания» РФ «от новой волны агрессии». При этом «Украина внесла проект итогового решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ о налаживании постоянного мониторинга в приграничных районах, поддержанного 36 государствами-участниками».

Сам Кулеба рассказал, что на двусторонних встречах в Стокгольме обсуждал «то, каким будет комплексный пакет сдерживания России», в «какие сроки он будет сформирован». Министр заверил, что «прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания».

«Главное в том, что РФ видит. И РФ очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них – очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера», – сказал он.

По его словам, «сейчас все идет по плану», а «разработка пакета сдерживания» ведется «по трем направлениям». Первое – «четкая коммуникация РФ по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия», сообщил Кулеба. Второе – «разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если РФ прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически», сказал он. Третье – «углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления обороноспособности».

Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий», он будет включать в себя жесткие экономические санкции, сообщил Кулеба. При этом, по его словам, Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.