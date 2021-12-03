 

Оставшиеся без газа после взрыва жители Махачкалы вышли на акцию протеста

03.12.2021, 0:50, Новости дня
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Жители домов на улице в Махачкале, где больше недели отсутствует газоснабжение после взрыва и пожара в частном доме, устроили акцию протеста, сообщила пресс-служба администрации.

После взрыва, который произошел 22 ноября, от газоснабжения были отключены 11 многоквартирных домов (более тысячи жителей), социально значимые объекты в зону отключения не попали. Восстановить газоснабжение планировали до 2 декабря, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

В результате жители микрорайона вышли на улицу и перекрыли проезжую часть, они «выразили недовольство тем, что газоснабжение до сих пор не восстановлено». Администрация сообщает, что «с 25 ноября по 2 декабря в Ленинском районе был введен режим ЧС». При этом «городским властям удалось добиться строительства нового газопровода для восстановления газоснабжения в данном микрорайоне». Для восстановления газоснабжения власти города проводят все необходимые мероприятия: организован поквартирный обход с целью осмотра приборов газоснабжения, подписаны соответствующие документы.

В компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» пояснили, что процедура затягивается из-за отсутствия исполнительно-технической документации на эти 11 домов, они не приняты на баланс города. Прежде компания сообщала, что частный дом, где произошел взрыв газа, не был официально подключен к системе газоснабжения.

Напомним, в результате взрыва бытового газа в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале пострадали пять человек, один из них погиб. Двухэтажное здание по проспекту Амет-Хана Султана принадлежит ЗАО «Декоративные культуры» и частично использовалось под жилье. В нем обитали шесть семей.



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