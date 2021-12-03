 

Рада приняла бюджет на 2022 год, Запад ввел новые санкции против Беларуси. Главное за день

03.12.2021, 0:06, Новости дня
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Госбюджет на 2022 год

Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. По словам министра финансов Сергея Марченко, доходная часть бюджета составит 1 трлн 332 млрд грн (+54,7 млрд грн относительно первого чтения), расходная – 1 трлн 521 млрд грн (+55,5 млрд грн). Предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП. 

Особый статус ОРДЛО продлен еще на год

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который продлевает действие закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” еще на один год – до 31 декабря 2022-го. 

Новые санкции против Беларуси

США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Также они потребовали от считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко “немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом”, и призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. 

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало “жесткий ассиметричный ответ” на санкции ЕС, заявив, что страну “демонизируют”. 

Офис генпрокурора “активизирует” 200 уголовных производств, в которых, возможно, фигурируют люди из окружения Ахметова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила сегодня вечером, что поручила “активизировать” уголовные дела против лиц “из орбиты владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики”. Она не назвала имени этого человека, но уточнила, что речь идет более чем о 200 уголовных производствах. СМИ пишут, что этот владелец телеканалов – украинский миллиардер Ринат Ахметов. 

Приговор по делу об убийстве Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Соучастником киллера (он был смертельно ранен охранником Вороненкова) суд признал бывшего главу “Правого сектора” Ярослава Тарасенко, другого фигуранта, которого следствие тоже считало соучастником, – харьковчанина Александра Лося – суд оправдал.  

€31 млн на укрепление оборонных возможностей Украины

Европейский союз предоставит Украине средства на оборону – Совет ЕС решил выделить стране €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Средства будут предоставляться в течении трех лет. Кроме Украины помощь получат Грузия и Молдова.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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