 

“Вовчик, что ты хочешь почитать? Ваня, тебя скоро уволят”. Богдан заявил, что его Telegram хотели взломать

03.12.2021, 0:06, Новости дня
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“Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут что этого не было, – написал он, обращаясь, возможно, к президенту Владимиру Зеленскому и главе Службы безопасности Ивану Баканову. – И еще ребята. Хотел вам сказать: вы сказочно тупые”. 

Богдан опубликовал скриншот сообщений в Telegram с кодом подтверждения для входа в аккаунт. Они были получены сегодня в период с 20.10 до 21.55. 

Судя по сообщению экс-главы ОПУ, занималась этим вопросом Служба безопасности Украины. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6533638990043348&id=100001919342118

Контекст:

Юрист и экономист Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты. После увольнения Богдана Зеленский назначил главой Офиса президента своего помощника Андрея Ермака.

Богдан рассказал, что во время увольнения Зеленский сказал ему: “Ты – как нелюбимая женщина. Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. Но ты вызываешь у меня агрессию во всем”. 

После отставки Богдан критически высказывался в адрес действующей власти. В частности, он обвинил Зеленского во лжи в ходе пресс-марафона а, комментируя открытие уголовного производство, в котором фигурирует главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, сказал, что “так будет с каждым неугодным”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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