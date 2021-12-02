Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами, сообщил госсекретариат Сан-Марино.

Подписание соглашения состоялось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. В госсекретариате сообщили, что «после выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании» у него была встреча с главой МИД России. Сан-Марино считает, что соглашение об отмене виз демонстрирует «уже сложившиеся прекрасные отношения между двумя странами и обоюдное желание развивать вопросы сотрудничества», передает ТАСС.

Напомним, Лавров в сентябре указывал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Республика одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.