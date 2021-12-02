Канада обещала поддерживать Россию в Арктическом совете

Россия представила очень интересную программу в Арктическом совете, сообщила посол Канады в РФ Элисон Леклер на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Леклер отметила, что «сейчас РФ председательствует в Арктическом совете». Канада, по ее словам, «поддерживает Россию в стратегических приоритетах». Леклер заявила, что «здесь есть синергия, есть общие вызовы», передает РИА «Новости».

Посол сказала, что «Канада привержена поддерживать Россию», стремится «развивать двустороннее взаимодействие и сотрудничество с Россией». «Для нас это очень важно, это то, над чем мы должны работать еще более предметно», – сообщила Леклер, указав, что у стран «есть общие задачи, в том числе и в рамках деятельности Арктического совета».

Напомним, и. о. заместителя посла Великобритании Джулия Кроуч сообщила на форуме, что Лондон продолжит сотрудничество с Россией по Арктике, поскольку считает климатическую повестку приоритетной в отношениях двух стран.