«Вскрывали полы, чтобы скрыть следы пыток»

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02.12.2021, 23:52, Разное
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Член СПЧ рассказала о визите в саратовскую тюремную больницу.

После публикации видеозаписей пыток в саратовской туберкулезной больнице ОТБ-1 сотрудники приказали заключенным снять напольное покрытие в помещениях, где издевались над осужденными. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, которая накануне побывала в учреждении.

«Я бы назвала это зоной ужаса. Это бывшее ТЛО-8 и психиатрическое отделение. До недавних пор сотрудники пытались скрыть все, что там происходило. В частности, в тех помещениях, где должны были оставаться биологические следы — кровь, моча, сперма и так далее — осужденным велели вскрыть полы, строительный мусор спрятали»,

— рассказала она.

Меркачева добавила, что сотрудники ОТБ-1 попытались вывезти напольное покрытие, однако следователям из центрального аппарата Следственного комитета удалось найти и изъять часть строительного мусора, которую не успели убрать. Теперь это вещественное доказательство по делу о массовых пытках в тюремной больнице.

Правозащитница также рассказала, что в день ее приезда в ОТБ-1 был назначен новый руководитель — бывший военный врач-хирург. Прежнее руководство — экс-начальника больницы Павла Гаценко и бывшего главу службы безопасности Сергея Мальцева — отправили под арест по делу о сексуальном насилии над осужденными, совершенным организованной группой.

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Генпрокуратура и СК вдруг взялись за расследование пыток в саратовской тюремной больнице, о которых правозащитники говорили почти 10 лет

Меркачева напомнила, что после публикации видеозаписей из колонии против многих активистов, принимавших участие в пытках осужденных, также были возбуждены уголовные дела. Глава регионального управления ФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

О массовых пытках и изнасилованиях в тюремной больнице стало известно в середине октября. Видеозаписи из учреждения опубликовал проект Gulagu.net: кадры издевательств над заключенными правозащитникам передал Сергей Савельев, который отбывал наказание в Саратовской области. По его словам, руководство больницы заставляло активистов из числа заключенных фиксировать пытки на видеорегистраторы.

Источник: Новая газета



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