 

Мнение: Озабоченный полицейский

02.12.2021, 23:40, Разное
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29-летний инспектор ГИБДД Радик Бадретдинов изнасиловал в машине 16-летнюю студентку колледжа Гульнур С. Насильника приговорили к 9 годам колонии, признав виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенными в отношении несовершеннолетней (ч. 3. ст. 132 УК) и изнасиловании (ст. 131 УК). Осужденный вины не признал… Видимо, уверен, что  высокому (182 см), черноволосому парню девушки не имеют права отказывать…

Преступление было совершенно еще 22 февраля 2020 года. Именно в этот день полицейский впервые встретился с девушкой после месяца переписки во «ВКонтакте». Предложил прогуляться-прокатиться, и вывез в безлюдное место… 24 февраля мама жертвы обратилась в полицию. Когда Бадретдинова задержали и доставили в СКР, он сбежал. Был объявлен в федеральный розыск. В июле Бадретдинова отловили и предъявили обвинение. Ну и уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Недоумеваю, почему Радика Бадретдинова называют «бывшим полицейским»? На момент совершения преступления он вообще-то еще служил. Уволили его уже после ареста. Почему бы не называть насильника именно полицейским?

Мне вообще не понятно, почему полицескйих, совершивших преступления,  увольняют со службы до приговора суда?  Чтобы не портить репутацию полиции?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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