Apple намерен сократить выпуск смартфонов

После выхода новой линейки смартфонов iPhone 13, близкие к компании Apple источник утверждали, что производитель еще до конца текущего года намерен выпустить и отгрузить для розничных сетей в разных странах мира не менее 90 миллионов новых мобильных аппаратов.

Но планы пришлось пересмотреть, отмечают эксперты. Все дело в том, что популярность новинок оказалась не настолько большой, как можно было предполагать вначале.

Кроме того, дефицит комплектующий приводит к задержкам с поставками на места. Если же аппаратов не было в свободном доступе, то они автоматически и не продавались. В данный момент говорят уже не о 90, а о 80 миллионах штук, которые теоретически можно продать до 31 декабря.