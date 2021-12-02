 

Мобильный трафик вырос в 300 раз за последние 10 лет

02.12.2021, 23:38, Новости дня
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Согласно данным, представленным в докладе Mobility Report. Только за последнее десятилетие объем Интернет-трафика на нашей планете вырос примерно в 300 раз. Аналитики предполагают, что в дальнейшем динамика развития глобальной сети продолжит ускоряться.

Основной рост специалисты связывают с быстрым развитием сетей пятого поколения. Считается, что еще до конца текущего года количество абонентов, использующий 5G, достигнет 660 млн. А общая цель – 2 миллиарда человек с гаджетами, поддерживающими 5G. При этом 4G и проводные соединения никто не отменяет.

Еще одна причина для усиленного роста – развитие интернета вещей и искусственного интеллекта. По прогнозам, до 2027 года 5G станет доступным для трех четвертей населения планеты.



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