Мобильный трафик вырос в 300 раз за последние 10 лет

Согласно данным, представленным в докладе Mobility Report. Только за последнее десятилетие объем Интернет-трафика на нашей планете вырос примерно в 300 раз. Аналитики предполагают, что в дальнейшем динамика развития глобальной сети продолжит ускоряться.

Основной рост специалисты связывают с быстрым развитием сетей пятого поколения. Считается, что еще до конца текущего года количество абонентов, использующий 5G, достигнет 660 млн. А общая цель – 2 миллиарда человек с гаджетами, поддерживающими 5G. При этом 4G и проводные соединения никто не отменяет.

Еще одна причина для усиленного роста – развитие интернета вещей и искусственного интеллекта. По прогнозам, до 2027 года 5G станет доступным для трех четвертей населения планеты.