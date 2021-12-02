Не только дезинфекция, но и улучшение настроения: почему выбору мыла нужно уделять больше внимания

В суровые времена пандемии все стали воспринимать мытье рук исключительно как дезинфекцию. Читая этикетку мыла, мы в первую очередь обращаем внимание на антибактериальные свойства. Но мытье рук — это не просто гигиеническая процедура. Правильно подобранное мыло может улучшить настроение, увлажнить и омолодить кожу. Вот почему к его его выбору нужно подходить с умом.

Лучший способ удалить грязь

Защита от грязи и микробов — это самая основная задача, когда дело доходит до мытья рук. Необходимо, чтобы очищающее средство помогло избавить кожу от всей грязи, и не только видимой глазом. Инфекции обычно распространяются, когда немытые руки касаются лица, глаз, носа, рта, обеспечивая легкий доступ микробам для проникновения в организм. Однако эта роль мыла далеко не единственная.

Лучшая ароматерапия

Ароматы оказывают значительное влияние на наше настроение. Фруктовые, цветочные и масляные экстракты при мытье рук могут придать воздуху вокруг особые «нотки». Это поможет улучшить настроение, снять стресс, усталость, настроить на позитив. Например, запах лаванды помогает расслабиться, этот цветок способен быстро успокоить разум и тело. Мойте руки лавандовым мылом перед сном — так вы забудете о бессоннице.

Запах шоколада заряжает энергией. Таким мылом можно пользоваться по утрам перед работой, чтобы взбодриться. Ваниль снимает напряжение, помогает бороться с депрессией. Также этот аромат — мощный афродизиак. Мыло с мятой поможет улучшает умственную активность, успеваемость. Розмарин тоже хорошо влияет на память.

Мыло с жасмином быстро поднимет настроение. Его аромат способствует более здоровому сну. Аромат цитрусовых бодрит, снимает тревожность, наполняет энергией. Выбирайте мыло с такими запахами и устраивайте себе сеанс ароматерапии на дому.

Питание и увлажнение кожи

Мытье рук с мылом не только защищает их от микробов, но и делает их увлажненными и мягкими. Правильное сочетание ингредиентов поможет увлажнить кожу и сделать ее более нежной. Выбирайте средство с увлажняющими свойствами, чтобы поддерживать кожу в чистоте и питать ее полезными веществами, увлажнять, что особенно актуально в холодное время года. Зимой кожа часто пересыхает и шелушится, что доставляет немалый дискомфорт.

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Омоложение организма

Мытье рук мылом с ароматическими композициями может способствовать улучшению настроения и омоложению. Это позволяет нам чувствовать себя обновленными и бодрыми, сильными и активными. Процесс вспенивания и массажа рук может послужить для кого-то моментом быстрого «релакса» и обновления. Это короткое, но очень необходимое мгновение саморефлексии, положительно влияющее на психику. Процесс мытья рук также помогает стать немного счастливее, вернуть себя мысленно на несколько лет назад.

Наши руки — это одна из самых важных частей тела, и важно поддерживать их здоровье в хорошем состоянии. Поэтому стоит не только защищать их от микробов, но увлажнять и питать. В следующий раз, когда вы будете выбирать средство для мытья рук, держите эту информацию в памяти, чтобы убедиться, что оно соответствует всем нужным параметрам.