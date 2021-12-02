Нужно ли беременным делать прививку от коронавируса и могут ли невакцинированным отказать в госпитализации в роддом

Уже несколько месяцев беременных женщин прививают от коронавируса. Может ли врач настаивать на прививке? Возможен ли отказ без вакцинации в плановой госпитализации в роддом? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты Parents.ru.

Сегодня около 100 тысяч женщин, которые живут на нашей планете, ждут рождения малыша в условиях, когда уже более полутора лет мир лихорадит от пандемии беспощадного COVID-19. Ученые всего мира напряженно работают над тем, чтобы максимально изучить смертоносный вирус. Они уже получили много информации о нем, что позволяет предостеречь беременных женщин и успокоить тех, кто опасается делать прививку.

Привиться или отказаться

Лейла Адамян, руководящая отделением оперативной гинекологии Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, на этот вопрос отвечает однозначно: «Привиться».

На IX Международном конгрессе «Оргздрав-2021» эксперт сказала, что намерена обратиться в министерство, к ученым, обществу, чтобы провести вакцинацию женщин, которые к беременности только готовятся. Научно доказано, что иммунитет передается от мамы ребенку, поэтому вакцинация может стать некой страховкой не только для женщины, но и для ее малютки.

Вакцинация допускается и до беременности, и во время нее. Ученые, наблюдая за женщинами, которые сделали прививку, еще не зная, что беременны, установили, что ни одна из существующих прививок отрицательного воздействия на организм будущей мамы не оказала.

В течение полутора веков вакцинация спасала мир от страшных болезней. Адамян уверена, что и сегодня в борьбе с «чумой XXI века» ей нет альтернативы.

Насколько опасен COVID-19 для малышей в утробе матери

Наверное, эта информация обрадует многих будущих мам: коронавирус нового типа не дает механизмов вертикальной передачи. При заболевании женщины он не поражает ни плод, ни плаценту. По словам эксперта, было проанализировано более 2 тысяч историй болезней и выявлен лишь один случай подозрения на вертикальную передачу, но у медиков по этому поводу возникли сомнения. Было высказано предположение, что заражение может произойти во время родов.

Это исследование проводилось в Московской больнице им. Н. Ф. Филатова. В нем приняли участие 1646 матерей с отрицательными тестами на коронавирус и 891 женщина, зараженная COVID-19 к моменту родов. В больнице новорожденным сделали ПЦР-тесты сразу после рождения, на 3-й и 10-й день. Ни у одного малыша коронавирусная инфекция выявлена не была. Более того, даже в случаях, когда до родов женщина перенесла заболевание в тяжелой или средней форме, детки рождались здоровыми. Зафиксированных данных о пороках развития плода, вызванных COVID-19, нет.

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Зачем тогда делать прививку

Адамян предупреждает, что с завершением лечения коронавирусной инфекции проблемы, с ней связанные, не заканчиваются. Не менее опасна она своими последствиями. Ученым удалось получить уникальные данные о воздействии COVID-19 на нервную систему, психическое состояние. Все это говорит лишь о том, что следует всячески избегать коронавирусной инфекции, а самый надежный способ сделать это — привиться.

Хотя напрямую COVID-19 не угрожает ребенку, это не означает что он не несет угрозы ни матери, ни малышу. К сожалению, статистика удручает: по данным все того же исследования, у беременных, которые перенесли COVID-19, в 1,5 раза чаще возрастает риск преждевременных родов. Из более 2 тысяч мамочек, вошедших в статистику, у тех, кто не заразился коронавирусом, недоношенными родились 1,1 % малышей, а у рожениц с COVID-19 этот показатель увеличился до 8,4 % случаев.

Недоношенные малыши имеют меньшую массу тела. И даже не потому, что они больны коронавирусом. Это связано с тем, что многие системы их организма еще не сформированы полностью. Частота срочных родоразрешений, кесаревых сечений выросла в больнице во время пандемии с 30 до 40,7 %. Это не было связано с акушерскими показаниями к кесареву сечению: врачи спасали жизни матерей и детей. Именно поэтому, несмотря на позитивные результаты исследований влияния COVID-19 на плод, беременность является одним из главных показаний к вакцинации.

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Женщинам, ожидающим рождения малыша и имеющим сопутствующие заболевания, необходимо быть вдвойне осторожными. Стоит очень серьезно задуматься о вакцинации тем, кто страдает нарушением обмена веществ, сахарным диабетом, артериальной гипертензией или патологиями органов дыхания. Такие пациенты входят в особую группу риска тяжелых осложнений.

Можно ли прививаться кормящим мамам

Сегодня в России разрешена вакцинация кормящих мам. Пока информации о влиянии прививок на женщин, которые кормят ребенка, очень мало, и не только в нашей стране, но и во всем мире. Однако ученые считают, что имеющихся данных достаточно, чтобы эксперты ВОЗ заявили, что компоненты прививки не попадают в грудное молоко и не вредят малышам, а вот антитела от привитой мамы поступают, тем самым защищая ребенка.

Возможен ли отказ в госпитализации в роддом женщины без прививки

Известны случаи, когда женщин, стоящих на учете по беременности, врачи вынуждают прививаться либо писать отказ от вакцинации, в котором необходимо указать веские медицинские показания. Адвокат Андрей Алешкин разъясняет, что в соответствии с законом прививка в нашей стране — дело добровольное. Заставить ее сделать не может никто и отказаться от нее можно. Только с согласия пациента проводятся любые медицинские манипуляции.

Отказ в госпитализации невозможен. Для этого в договоре, который подписывает будущая мама, это должно быть оговорено. Расторжение договора по не прописанным в нем основаниям возможно только в судебном порядке.